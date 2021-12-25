Kılıçdaroğlu'ndan ittifakın genişlemesine ilişkin açıklama

Şimdi iktidar geri dönülemez bir noktada, Türkiye yönetilemiyor, freni patlamış bir kamyonda yokuş aşağı gidiyoruz. Bu maliyeti çeken 84 milyon. Samimi ifade ediyorum, Erdoğan'ın milletin hakemliğine başvurmasını istiyorum. Ağır maliyetler topluma yüklenmesin diyor. Ne kadar gecikirse o kaybedecek. Geri dönülemez nokta, umutsuz değilim, en geç 6 ay içinde çarkları döndürürüz. Çünkü en önemli sorun güven. Güven bozuldu.