Kılıçdaroğlu'ndan ittifakın genişlemesine ilişkin açıklama

Televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündemdeki konuları değerlendirdi.
Habertürk'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:
- Bu ekonomik model sürdürülemez. Zaten ekonomi eğitimi gören herkes bilir ki, para politikaları kısa sürelidir, kalıcı olan maliye politikalarıdır. Asıl maliye politikaları konusunda karar almak gerekir, para politikasıyla götürmeye çalışıyorlar. Zamlar, enflasyon arka arkaya gelecek. Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak, fiyatları kontrol etmek mümkün değil. Üretim zincirinde halkalar koparsa bunun maliyeti ağır olur.
- İyi niyetle Türkiye'nin buradan çıkması lazım, bunun yolu da milletin hakemliğine başvurmaktır. Kendisi kurtulacak aslında çünkü yönetemiyor. Akıl var mantık var, hani bu ülkenin bürokratları, hazinesi, BDDK vardı. Bunlar işlevsiz, ekonomi nasıl düzelecek diye, umudu yine dış güçlere bağladılar. Akıl dışı uygulamalar, uzun süre götürme şansları yok zaten.
- Asgari ücreti 4 bin 250 TL yaptılar, biz kendi belediyelerimizde 4500 TL olarak ödeyeceğiz, uzlaşma sağlandı. Emekli ve memurlara da, yüzde 50 civarında gerçek enflasyonu esas alıp aynı oranda zam yapılması lazım. Burada önemli bir kesim var, dul ve yetimler. Emekli vefat edince hak sahiplerine aylığın bir bölümü parçalanarak dağıtılıyor. Bunun pozisyonunun dikkate alınması lazım, yüzde 100 artırılması lazım.
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Şimdi iktidar geri dönülemez bir noktada, Türkiye yönetilemiyor, freni patlamış bir kamyonda yokuş aşağı gidiyoruz. Bu maliyeti çeken 84 milyon. Samimi ifade ediyorum, Erdoğan'ın milletin hakemliğine başvurmasını istiyorum. Ağır maliyetler topluma yüklenmesin diyor. Ne kadar gecikirse o kaybedecek. Geri dönülemez nokta, umutsuz değilim, en geç 6 ay içinde çarkları döndürürüz. Çünkü en önemli sorun güven. Güven bozuldu.
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Şunu kabul etmenizi isterim, 6 siyasal parti güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda çalışmalarını yapıyorlar, kader birliği yapmış durumdalar. Eğer o görüşmeler sırasında güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunanlar gelsin denilirse o da konuşulur karşıtlığımız yok, konuşmamıza bağlı. Bir başka siyasi partinin ittifakın içinde yer alması ittifakı oluşturan bileşenlerin kararına bağlı,