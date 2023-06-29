Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te 'Kuran yakma eylemi'ne tepki: 'Utanç verici'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir caminin önünde Kuran yakılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir" diye belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin “ifade özgürlüğü” adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum."