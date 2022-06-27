Kılıçdaroğlu'ndan İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Twitter üzerinden iktidarın uyguladığı güncel dış politikanın konusu olan ülkelere dair mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, İsrail, Suudi Arabistan için "hesabımız kapanmadı" derken, Yunanistan için de "Kuvayı Milliye’yi iyi bilir." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu’nun ailesini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Mavi Marmara’da şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret ettim. Amacım iktidarımızda bu konuyla ilgili tutumumuzu bizzat Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine bildirmekti. Bölgede söz sahibi ve akılcı (kapalı kapılar ardında) diplomasi yeteneği olan Türkiye’ye inanıyorum. Ancak kırmızı çizgilerimiz vardır. Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail’e mesajım, bu mesele bizim için kapanmış değildir.

Ayrıca vatanımıza gelen Bin Selman’a da bir çift sözüm var. Topraklarımızda cinayet işlemenin de bedeli vardır. Kendisiyle de hesabımız kapanmamıştır. Erdoğan’ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedelini kendisine ödetilecektir.

Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda da çok netim. Yunanistan Kuvayı Milliye’yi iyi bilir. Rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da iyi bilir. Erdoğan ile kayıkçı kavgası yapmaya devam etsinler, az kaldı. O zaman konuşuruz adaları silahlandırıp, vatandaşımıza silah doğrultmayı."