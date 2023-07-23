Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: 'İstanbul'u seçim öncesinde AKP'ye bırakamayız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantıya başkanlık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katıldı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk dün gerçekleşen toplantıda, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu diyaloğunu aktardı.

Öztürk diyaloğa ilişkin şunları aktardı:

"Kılıçdaroğlu'nun, görüşmede İmamoğlu'na bazı önerilerde bulunduğu genel merkez yetkilileri tarafından belirtiliyor. Söylenenleri, Kılıçdaroğlu'na sorduğumda herhangi bir açıklamasının olmayacağını belirtti. O zaman söylenenleri aktarıyorum:

'Ekrem Bey, milletvekili seçiminde İstanbul'un 39 ilçesinden 22'sinde CHP çoğunluğu elde etti. Siz, gelecek seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olun, seçimi kazanın, Belediye Meclisi'nde çoğunluğu bu oy durumuna göre elde ederiz. Dolayısıyla siz ayrılacağınız zaman yerinize CHP'li bir belediye meclis üyesi seçileceği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine CHP'de kalacak. Siz ayrılır, kurultayda aday olabilirsiniz. Şu anda sizin ayrılmanız demek, belediyeyi AKP'ye vermek demektir. Çünkü, belediye meclisinde çoğunluk Cumhur ittifakında olduğu için AKP'li bir üye belediye başkanı seçilecek. Oysa bizim İstanbul'u seçim öncesinde de AKP'ye bırakmak gibi bir durumumuz asla olmamalı.'

İmamoğlu, bu konuşmadan sonra kendisini biraz geriye çekti. Ya da öyle biliniyordu. Şimdi, CHP'de daha hareketli bir dönem yaşanıyor. Artık, yıllarını bu siyasi partiye vermiş isimler arasında ciddi bir güven bunalımı da başladı."