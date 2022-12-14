Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ikinci telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez telefonla görüştüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'a doğru yola çıktığını ve moralini bozmaması gerektiğini söyledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Berlin'de temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir kez daha telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu görüşmede, İmamoğlu'na İstanbul'a doğru yola çıktığını, asla moralini bozmaması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm partilerin davet edileceği bir etkinlik" düzenlenmesi talimatı verdiği aktarıldı. (AA)