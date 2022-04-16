Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı çalışmaları yerinde inceledikten sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen, Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul'a veriliyor, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun, tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum" ifadesini kullandı.