'Erdoğan başka birini aday gösterecek'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ilişkin dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

"Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan'ı 'bu benim adayım' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 'ben adayım' dedi mi? Tayyip Bey, seçime kadar gözlemleyecek, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka bir adayı gösterecek" diyen Karamollaoğlu, "Kendisi kaybetmiş olmayacak, başka aday kaybedecek, bu söyleniyor. Doğru mudur bilemem. Hiçbir zaman adaylar seçim sathı mailine girmeden açıklanmaz. Niye açıklansın, niye ihtiyaç var? Ben belli sürede o adayın canına okurum, iftiralar atarım, sonunda o adamı çürütürüm, maksat bu. Ben bu tip iddiaları hiçbir zaman cevap vermiyorum" ifadesini kullandı.