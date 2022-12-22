Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na açılan 'terör soruşturması'na tepki

Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, fotoromanlara bakabilirler; orada her türlü pisliği bolca bulacaklar!' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB'ye yönelik hazırlanan "terör soruşturması" raporuna tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, kara para terörüne, İstanbul’da birbirini öldüren uluslararası mafyalara, sokakları saran meth terörüne, fotoromanlara bakabilirler. Orada her türlü pisliği bolca bulacaklar." 

Haber

Kılıçdaroğlu'ndan soruşturma tepkisi: Ekrem İmamoğlu'nun istihbarat teşkilatı mı var?


 