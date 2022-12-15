Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu kararı sonrası 'adaylık süreci' açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak verilmesinin ardından Halk TV’de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, kararın onanacağını düşünmediğini söyledi.

"Adayı konuşmadık. Bütün bunlar belli olduktan sonra... Hükümet programı dediğimiz metnin ortaya çıkması ve kamuoyu ile paylaşılması lazım. Arkasından bir Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası var" diyen Kılıçdaroğlu "Dün meydana gelen gelişme adaylık belirme sürecini etkiler mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Adaylık sürecini etkilemez'

"Etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımı belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz. Altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. Altı liderin altında güçlü kadrolar var.

Ekrem bey büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. Bir temel atma var. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse Ekrem beyi hizmetten geri bırakamayacak. Arkasında güçlü bir irade, CHP var. Hiç kimse moralini bozmasın, herkes geleceğe umutlu baksın. Sevgili gençler üzülmeyin, sakın ola moraliniz bozulmasın. Çünkü sandığa gideceksiniz ve otoriter bir yönetimi kendi oylarınızla göndereceksiniz. Dünya siyaset tarihine bir not düşecekler."