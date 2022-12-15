İmamoğlu'na ceza isteyen savcı AKP'li belediye başkanının yeğeni çıktı

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak talep eden savcının AKP'lilerle olan fotoğraflarını yayınladı. Pehlivan, İmamoğlu'na hapis cezasını veren hakim Mehdi Komşul AKP'li isimlerle fotoğraflarını da paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, Savcı Furkan Okudan'ın AKP Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğuna dikkat çekerken AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA koordinatörü ile fotoğrafını paylaştı.

Ayrıca Savcı Okudan'ın nikahını AKP'li Samsun Belediye Başkanı kıyarken nikahta AKP Samsun İl Başkanı'nın olduğu görüldü.

VARAN 2!

İmamoğlu'na ceza isteyen savcının adı: Furkan Okudan

FOTO1: Savcı Okudan TÜGVA Koordinatörü ile…

FOTO2: Savcı, AKP Canikli Belediye Başkanı’nın yeğeni çıktı.

FOTO3: Savcının nikahını AKP’li Samsun Belediye Başkanı kıydı.

FOTO4: Nikahta AKP Samsun İl Başkanı da vardı. pic.twitter.com/W71h0jkHBP — Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 14, 2022

Hakimin de AKP'lilerle fotoğrafı çıkmıştı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Barış Pehlivan, İmamoğlu davası hakimi Mehdi Komşul'un AKP'li yöneticilerle fotoğrafını paylaşmıştı. Pehlivan'ın paylaştığı fotoğraflarda Hakim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp ile yan yana durdurduğu görülüyor.

Hakim Komşul, bugün imza attığı kararda Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.