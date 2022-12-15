İmamoğlu'na ceza isteyen savcı AKP'li belediye başkanının yeğeni çıktı

Gazeteci Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ceza talep eden savcının AKP'li Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğunu yazdı.

Haber Merkezi

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak talep eden savcının AKP'lilerle olan fotoğraflarını yayınladı. Pehlivan, İmamoğlu'na hapis cezasını veren hakim Mehdi Komşul AKP'li isimlerle fotoğraflarını da paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, Savcı Furkan Okudan'ın AKP Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğuna dikkat çekerken AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA koordinatörü ile fotoğrafını paylaştı

Ayrıca Savcı Okudan'ın nikahını AKP'li Samsun Belediye Başkanı kıyarken nikahta AKP Samsun İl Başkanı'nın olduğu görüldü. 

Hakimin de AKP'lilerle fotoğrafı çıkmıştı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Barış Pehlivan, İmamoğlu davası hakimi Mehdi Komşul'un AKP'li yöneticilerle fotoğrafını paylaşmıştı. Pehlivan'ın paylaştığı fotoğraflarda Hakim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp ile yan yana durdurduğu görülüyor. 

Hakim Komşul, bugün imza attığı kararda Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

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İmamoğlu davası hakiminin AKP'lilerle fotoğrafları ortaya çıktı