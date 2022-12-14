İmamoğlu davası hakiminin AKP'lilerle fotoğrafları ortaya çıktı

Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp.

Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş.

Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası. pic.twitter.com/DTkNDo1KIS