İmamoğlu davası hakiminin AKP'lilerle fotoğrafları ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararının verildiği davanın hakimi Mehdi Komşul'un AKP'li yöneticilerle fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kesinleşmesi halinde siyasi yasak getirecek hapis cezasını veren hakimin AKP'li isimlerle fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, Hakim Mehdi Komşul'un AKP'li yöneticilerle fotoğrafını paylaştı. Pehlivan'ın paylaştığı fotoğraflarda Hakim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp ile yan yana durdurduğu görülüyor. 

Hakim Komşul, bugün imza attığı kararda Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

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