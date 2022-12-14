İmamoğlu davası hakiminin AKP'lilerle fotoğrafları ortaya çıktı

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kesinleşmesi halinde siyasi yasak getirecek hapis cezasını veren hakimin AKP'li isimlerle fotoğraflarını paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, Hakim Mehdi Komşul'un AKP'li yöneticilerle fotoğrafını paylaştı. Pehlivan'ın paylaştığı fotoğraflarda Hakim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp ile yan yana durdurduğu görülüyor.
Hakim Komşul, bugün imza attığı kararda Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti.
Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp.— Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 14, 2022
Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş.
Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası. pic.twitter.com/DTkNDo1KIS