Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına davet: 'Reddedenler disipline sevk edilecek' iddiası
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 06.06.2026 , 09:39
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki mutlak butlan kararı ardından Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına davet gönderdiği ve reddedenlerin disipline sevk edileceği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre; mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partili il başkanlarına davet gönderdi.
Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına “Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın” mesajını vereceği öne sürüldü.
Görüşme davetini kabul etmeyen isimlerin ise disipline sevk edilmesinin planlandığı iddia edildi.
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