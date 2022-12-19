Kılıçdaroğlu'ndan HDP ilçe binası önündeki polis ablukasına tepki

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da katılımıyla bugün 13.00'da HDP Kadıköy İlçe Örgütü önünde yapılacak açıklama Kadıköy Kaymakamlığı'nca alınan yasak kararı gerekçesiyle henüz başlamadan polis ablukası ile karşılaştı.

Sancar beraberindeki HDP'liler polis ablukasına tepki gösterirken bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum" dedi.