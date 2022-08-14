Kılıçdaroğlu'ndan Hacı Bektaş talimatı: Erdoğan'ı karşılayın, protestoya meydan vermeyin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etmesi hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüğüm zaman; ‘Belediye başkanı ile görüştüğünü, Cumhurbaşkanının karşılamasına katılmasını, protestoya meydan verilmemesi talimatını verdiğini' söyledi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, KRT’de yayımlanan Semra Topçu’nun sunduğu "Haftasonu Panoraması" isimli programa konuk oldu.

Erdoğan'ın cemevi ve Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etmesine dair konuşan Kuşoğlu, şöyle dedi:

“İktidarda olduğu süre boyunca, ondan öncesi de var, cemevlerini ibadethane olarak görmeyen sürekli olarak eleştiren bir Cumhurbaşkanı’nın, bir AKP liderinin bugün cemevlerini ziyarete gitmesi, Hacıbektaş’a ilk defa gidiyor olması ki, şimdiye kadar hemen hemen tüm Başbakanlar, Cumhurbaşkanları Hacı Bektaş ziyareti yapmışlardır; bu 751. anmaydı, hepsi ondan önceki anmalara katılmışlardır.

Bunlara memnun oluyorum aslında, bu tavır normalde toplumsal barışı sağlaması gereken ziyaretler, ülkenin cumhurbaşkanı ilk defa ziyarette bulunuyor, bu güzel bir hadise… Ama samimi bir ziyaret değil. Amaç siyaseten kullanmak.

Yine de evvelki akşam Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüğüm zaman; ‘belediye başkanı ile görüştüğünü talimat verdiğini, Cumhurbaşkanının karşılamasına katılmasını, protestoya meydan verilmemesi talimatını verdiğini’ söyledi."

Kuşoğlu, Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili olarak ayrıca, "Bunun samimiyetsiz bir yaklaşım olduğu belli, çok fazla ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Bitmiş bir iktidar söz konusu, ne yaparlarsa yapsınlar tutunamayacaklar” ifadelerini kullandı.