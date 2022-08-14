CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan erken seçim açıklaması

Erken seçim gündemine dair açıklamada bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Kasım ayında olabilir gibi tahminlerimiz vardı ama şu anda yasal seçim takvimine baktığınızda kasım ayına yetişmesi zor görünüyor. Olsa olsa belki erken diyebileceğimiz nisan veya mayıs olabilir" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tv100'de yayımlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu "Pazar Siyaseti" isimli programa konuk oldu.

Torun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Verileri YSK'dan aldık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’de yok” sözlerini değerlendiren Torun, şöyle konuştu:

“Sayın genel başkanımızın anlatmak istediği şu; YSK’nın verilerini alıyoruz, biz de örgütlerimiz aracılığı ile bunları işliyoruz eksikler hatalar varsa bunların düzeltilmesi talebinde bulunuyoruz. Bütün verilere hakimiz şu anda. YSK’nın elinde birçok hatalı veri var, yanlış veri var. Biz YSK’dan aldığımız verileri örtüştürüyoruz. YSK'da yok bu veriler. Biz verileri YSK’dan aldık, herkese veriyor. Gizil saklı veriler değil her vatandaşın her siyasi partinin alabileceği bilgiler.”

'Nisan veya mayıs olabilir'

Erken seçim gündemine dair konuşan Torun, yasal seçim takvimine göre erken seçimin kasım ayına yetişmesinin zor göründüğünü belirtti.

Torun, "Kasımda olmadıktan sonra aralık, ocak, şubat kış ortamı. Kış koşullarının yoğun geçtiği bölgede seçim yapmak da kolay değil. Olsa olsa belki erken diyebileceğimiz nisan veya mayıs olabilir" dedi.

Torun, Pınar Işık Ardor'un "Artık CHP erken seçim söylemini bundan sonra yapmayacak diyebilir miyiz" sorusuna ise, "Yasal seçim takvimine baktığımızda şu an için öyle görünüyor" cevabını verdi.

'Düşüncemiz Kılıçdaroğlu'nun aday olması'

Torun, 6'lı masanın adayı ile ilgili tartışmalara dair, "Bizim düşüncemiz, irademiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması ama buna 6’lı masa karar verecek. Kendi arasında müzakere edecek" dedi.