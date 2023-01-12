Kılıçdaroğlu'ndan 'genel başkanlara imza yetkisi' tartışmasına ilişkin ilk değerlendirme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözleri gündemdeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki programında CHP liderinin konuya ilişkin görüşlerini aktardı. Buna göre Kılıçdaroğlu, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar" dedi.

"İki ayrı kriterimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık."