İmamoğlu'nun cezası sonrası ziyareti yarıda kesmişti: Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle yarıda kestiği Almanya ziyaretini Ocak ayı sonunda gerçekleştirecek.

Gazete Duvar'dan Menekşe Tokyay'ın CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre programın ana teması, endüstriyel dönüşüm, akıllı endüstri ve yeşil enerji hamleleri olacak ve CHP Genel Başkanı, bu alanlarda Türkiye’de gerçekleştirilmesini önerdiği çalışmaları yerinde gözlemleyerek sektör temsilcileriyle toplantılar yapacak.