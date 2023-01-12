'AKP'li yetkili: Kılıçdaroğlu’nun zor bir aday olduğunu düşünüyorum'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AKP'nin seçim hazırlıklarını mayıs ayına göre yaptığını yazdı.

Saymaz, konuştuğu bir AKP'li yetkilinin “Kılıçdaroğlu’nun zor bir aday olduğunu düşünüyorum” dediğini de aktardı.

Saymaz, "Bu arada AK Parti Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı muhalif gazetecilerle buluşturmayı planlıyor. Bir sohbet şeklinde düşünülen buluşma, Erdoğan onaylarsa gerçekleşecek" bilgisini de paylaştı.

İsmail Saymaz’ın bugünkü köşe yazısında yer alan kısım şöyle:

"AK Parti Genel Merkezi, seçimlerin mayısa çekilmesine bağlı olarak kampanyasını güncelliyor. Seçimin 7-14 ya da 21 Mayıs’ta olabileceği tahmin ediliyor. Bir AK Partili yetkili bana “Mayısta olma ihtimali yüzde 99” diyor.

Bu arada, AK Parti’de başörtüsü düzenlemesinin referanduma gitmesi ihtimaline ilişkin bir hazırlık yok.

AK Partili yetkili şöyle diyor:

“Eğer referandum olursa başka bir modüle geçmek gerekebilir. Referandumun içeriğine ilişkin hangi temalar öne çıkacak, tartışmalar din ve kimlikler üzerinden mi yürüyerek? Ona göre formüle etmek gerekebilir.”

AK Parti açısından Altılı Masa’nın üç krizi var.

1: Atılı Masa’yı yönetmek.

2: HDP ile ilişkiler.

3: Aday belirleme sıkıntısı.

AK Partili yetkili “Adayın belirlenmesini bizler de bekliyoruz. Bir an önce belirlensin ki, ona göre stratejimiz de revize olsun.”