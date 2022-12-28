Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 18 Temmuz'da yaptığı 'EYT Loading...' paylaşımını alıntılayarak, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı