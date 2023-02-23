Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektuba, "6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur” sözleriyle başladı.

“Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim.” diyen Kılıçdaroğlu mektubunun devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.”