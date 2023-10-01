Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tek cümlelik cevap

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurula CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa konusunda çağrıda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "Türkiye’yi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur" dedi.

Erdoğan, şu çağrıda bulundu: "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak; Grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini… Tüm toplumsal kesimleri… Bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi… Yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz."

Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'den ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın anayasa çağrısı sorulan Kılıçdaroğlu, "Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım" cevabını verdi.