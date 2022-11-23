Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine dava

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün TBMM grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na karşı kullandığı ağır ifadeler üzerine yargıya başvuracaklarını duyurdu.
Celal Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Erdoğan'ın seviyesizce ifade ettiği ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız."