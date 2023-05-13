Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'ortak yayını' hakkında açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün birçok kanalda ortak canlı yayına katıldı.

Aynı sırada başka bir kanalda canlı yayında bulunan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın ortak canlı yayınlarına ilişkin eleştiride bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazdı:

"Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…"