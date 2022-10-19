Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'çık karşıma' sözlerine yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün partisinin Meclis'teki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma. Fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Prompter balonu" dedi, bu akşam bir TV programında konuşma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..."