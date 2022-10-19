Erdoğan: Tüm önlemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. Amasra madenimiz son teknoloji güvenlik sistemine sahiptir. Metan gazı tüm dünyada madencilerin korkulu rüyasıdır, madenlerde gaz izleme sensörleri 24 saat boyunca çalışmaktadır.

Kazanın yaşandığı andan itibaren devletimiz tüm kurumları ile olaya müdahale etmiş, 18 saat içinde arama kurtarma tamamlanmıştır.

Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrasında öğreneceğiz. Rapor çıkana dek her şey spekülasyondan ibaret.

İstanbul'da tedavi gören 6 yaralıdan bazılarının durumu iyiye gidiyor. En ileri teknoloji Çam ve Sakura Hastanesi'nde mevcuttur. Bartın'da tedavi gören yaralıların tamamı ise taburcu edildi.

Avrupa doğal gazı nereden temin edeceğiz diye fellik fellik arayış içinde. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir problemi yok. Putin ile hemfikir olduk. Avrupa doğal gazını Türkiye'den temin edecek.

Turizmde 50 milyon turist ve 40 milyar dolara giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileriye taşıyacağız

(Asgari ücret) Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz

TBMM geçtiğimiz hafta tarihi öneme sahip bir kanunu kabul etti. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen bu kanun gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde zaten vardır ve uygulanmaktadır. Amerika da Almanya da benzerleri zaten var olan düzenlemeyi Türkiye'ye çok gören zihniyet beşinci kol elemanıdır. Ülkemizin her türlü çıkarını, mahremini hedef alan yalan ve iftira kampanyaları da bir çeşit terör saldırısıdır.