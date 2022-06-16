Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Yine küfür etmişsin, bu kadarcıksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti'yi tökezletmek için ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına benzer bir hale döndü" sözlerine yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok" dedi.