Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Erdoğan 'yurtdışına kaçacağını' iddia ettiği için Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “yurtdışına kaçacağını” iddia ettiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açtı.

Açılan tazminat davasının 1 milyon lira tutarında olduğu öğrenildi.

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