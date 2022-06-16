AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “yurtdışına kaçacağını” iddia ettiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açtı.
Açılan tazminat davasının 1 milyon lira tutarında olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan 'yurtdışına kaçacağını' iddia ettiği için Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Haber Merkezi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “yurtdışına kaçacağını” iddia ettiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açtı.
Açılan tazminat davasının 1 milyon lira tutarında olduğu öğrenildi.