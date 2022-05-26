Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İşlerin aksayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamalarına yanıt vermiş, "Ana muhalefet liderinin bürokratları açıkça tehdit ettiğini gördük. Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl kârı değildir. Türkiye'nin böyle arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur. Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır" demişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak" dedi.