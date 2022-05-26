Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' açıklamalarına yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde" konuşuyor.

Burada yaptığı açıklamalarda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Ana muhalefet liderinin bürokratları açıkça tehdit ettiğini gördük. Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl karı değildir. Türkiye'nin böyle arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Etik Kurulumuzun giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum. Geçtiğimiz yıllarda tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gösteren Türkiye, bu vasfını gelece taşıma iradesini de göstermiştir.

Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Ana muhalefet liderinin bürokratları açıkça tehdit ettiğini gördük. Ana muhalefetin başındaki kişinin yöntemi demokratik değil.

Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl karı değildir. Türkiye'nin böyle arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur.