Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tek derdi harami düzeneğin ömrünü uzatabilmek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ''Kılıçdaroğlu ne diyor; hellaleşme. Bu bir oyun. Bu oyunun yerini hesaplaşma söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var'' demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ın sözlerinin paylaşıldığı bir haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!"