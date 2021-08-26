Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen şahlanışa devam ederken millet elektrik faturasını düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye yeni bir şahlanış içindedir" açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı yorumda, "Erdoğan 'Türkiye yeni bir şahlanış içinde' demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur! Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!" ifadesini kullandı.