Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçimden ne zamana kadar kaçacaksın ki

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye giderken düzenlediği basın toplantısında üniversite öğrencilerine verilen 650 liralık burs için "Elinize dizinize dursun" sözlerine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha sandığı işaret etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ''Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere 'Elinize dizinize dursun ya!' diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına…" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla, azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap!

Erdoğan, üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının, evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri, kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için, evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor.

Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim.

Erdoğan, küfür kıyameti bırak; birazcık cesaretin varsa, çık er meydanına. Seçimden ne zamana kadar kaçacaksın ki! Sen de biliyorsun, #GeliyorGelmekteOlan''