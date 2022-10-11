Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Onunla ne aile konuşulur ne anayasa, bu konu kapanmıştır

ABD'de TURKEN Vakfı tarafından yapılan gökdelenin önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" dedi.

Sosyal medya üzerinden video paylaşan Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu "Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" ifadeleriyle paylaştı.

'Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın anayasa açıklamasına ilişkin olarak videoda şu ifadeleri kullandı:

"Duydum ki birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş yan çizmişsin. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa, konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım."