Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'mülakat' tepkisi: 'Yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda mülakatla ilgili, "Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanı'mla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" sözlerine tepki gösterdi.

Mülakatla ilgili seçim vaadinin kendilerine ait olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, 'Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız' demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu?



Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!"