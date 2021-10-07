Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı TikTok'ta taklit eden gençlere soruşturma açılmasına ve Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine "terörist" demesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Erdoğan, TikTok’ta taklidini yapan gencecik öğrencilere soruşturma başlatmış şürekan. Dün de sen, Boğaziçi öğrencilerine “terörist” dedin. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil" dedi.

CHP lideri "Sen vicdanını yitirmiş olabilirsin ama dokundurtmayız bu ülkenin evlatlarına. İşsiz bırak, terörist de! Yurtsuz bırak, terörist de! Kayyum ata başlarına, terörist de! Espri yapana soruşturma başlat! Sahi bu gençlerin hayatını kim terörize ediyor?" diye belirtti.