Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İsrail yanıtı: Ahlâk anlayışı bambaşka!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail ile siyasi, ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davamız başkadır" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.



Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sen de hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlâk anlayışı bambaşka."

Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Türkiye ilişkileri hakkında "Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail’le siyasi - ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır" demişti.



