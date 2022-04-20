Erdoğan'dan Millet İttifakı'na: 28 Şubat ittifakı 2023'ü bile göremeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:
- Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz.
- Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.
- Muhalefetin ve 6+1'li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan ayar vermektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını ispatlamıştır. Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyor. En temel meselelerde bile uzlaşmanın olamayacağını, ülke ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını milletimiz iyi biliyor. Her gün yeni birisi patlayan skandallarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman utanarak takip ediyor.
- Sürekli kavga eden, sürekli kapris ve kumpas peşindeki 28 Şubat ittifakı 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyasetçilik oynayanlar yine hezimetine uğrayacaktır. Yine kaybedecekler, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir.
- TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeyi temizlemeye yönelik harekatını yeniledi. Terör örgütünün saldırılarına karşı üslenme bölgelerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum. Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum.
- (HDP'ye) Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.
- Türkiye'nin bugünündeki sıkıntıları çözmenin ötesinde yarınlarını da kurtaracak adımlar atıyoruz. Kur dalgası ekonomimizi etkilediğinde var gücümüzle milletimizin yanında yer aldık. Her kesime destek sağladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde yükselen enflasyonun yol açtığı sıkıntıların haberlerini takip ediyoruz.''