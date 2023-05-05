Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: A Haber'e gidelim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de soruları yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nı CHP kurdu. Neden kapatsın? İlk imam hatip okullarını açan Cumhuriyet Halk Partisi. Niye kapatsın? Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin temel kurumlarından birisidir. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Genelkurmay Başkanlığı'nı kurmak için aynı gün iki ayrı kanunu çıkarmıştır. Hiç kimsenin gücü diyanet işleri başkanlığını kapatmaya yetmez.

Centilmence bir yarış olmuyor. Ben bugüne kadar seçim meydanlarında hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın adını telaffuz dahi etmedim. Ama karşı taraftan benim aklımın almayacağı o kadar çok suçlamalar var ki. Şaşırdım kaldım. Bu suçlamalara zaman ayırmak o noktaya bizi çekmek istiyor. Ekonomiden kopalım, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım. Bunlardan kopalım istiyor Erdoğan. Bir seçime gidiyoruz.

Bu seçimde biz otoriter bir yönetimden mi demokratik bir yönetimden mi yana olacağız? Bunun tartışılması lazım. Evlerde mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyorlar, işsizlik ciddi bir noktaya geldi. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış. Bu haldeyken kısır tartışmanın içine girmeyi doğru bulmuyorum.

Şu anda devlet partileşti. TSK'nın gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Bunlar seçim propagandası yaptılar sanki biz karşıymışız gibi. Hayır değiliz. Devlet ile partiyi ayıracağız. Devlet bakidir, parti gelip geçici. Bunu yaptıktan sonra ben çekilip torunlarımla oynayacağım. Torunlarım bana ayrı bir dünya bahşediyor.

Beştepe'yi bakanlıklara vereceğiz. Kiradan kurtulmuş olurlar.

6 partinin çok güçlü bürokratik kadroları var, Hazinede çalışmış, Merkez Bankası'nda çalışmış, Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalışmış, kamu ihale kurumunda çalışmış, birikimli, deneyimli bürokratları var. Biz önce kendi düşüncemizi söylüyoruz. Onlar alıp test ediyorlar, hesaplamalar yapıyorlar. Kullanın dediklerini kullanıyoruz, kullanmayın derlerse kullanmıyoruz. Çünkü onları gerçekleştirme potansiyelimiz var.

Buradan çağrı yapıyorum arzu ederlerse onların televizyon kanalları var bir sürü, A Haber mesela. Gelsin A Haber'e gidelim. İstiyorlarsa tek geleyim ona da razıyım. Sayın Erdoğan kurmaylarıyla gelecekse kurmaylarıyla da gelebilir. Arzu ederse ben de kurmaylarımla giderim. Arzu ederse biz 6 lider, onlar da 6 lider gelebilirler. Otururuz konuşabiliriz. Biz düşman değiliz. Sonuçta bu ülkenin çıkarı için mücadele ediyoruz. Türkiye daha gelişsin, daha hızlı büyüsün. kutuplaşmalar sona ersin.

Biz demokrasiyi getireceğimizi, can mal güvenliği getireceğimizi söyledik. "Yaparsanız geliriz" dediler. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek. Samandağ'dan başlayıp, Mersin'e kadar olan havzayı özel bir yasayla ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Orada katma değeri yüksek ürünler üretilecek. O havza bütün Akdeniz'in en ciddi üretim merkezlerinden birisi olacak. Bunlar öyle Çanakkale Köprüsü gibi çok büyük paralar isteyen bir şey de değil.

Ben bütün vatandaşların sükunetle olayı izlemelerini istedim ve bunu her seferinde de dillendirdim. Çünkü kaybedeceğini anlayan bir siyasal iktidarın özellikle kendisini devlet olarak tanımlama pozisyonuna gelmiş olan bir iktidar, gitmemek için devletin bazı unsurlarını kullanarak olayı sabote edebilir. Bu konuda da bütün vatandaşlarımıza, partililerimize uyarı yaptık. Ne yaparlarsa yapsınlar bekleyeceksiniz, nasıl olsa bu seçimi biz alacağız.

Saray'a bir kez gittim. 16 Temmuz'du sanırım. Erdoğan'a "siz devlette liyakati mahvettiniz" dedim. Binali Bey oradaydı. Kararı siyasiler verir, dedi. Çatıyı kurarken bakanlardan daha çok bürokratlar önemlidir. Çünkü devlet o'dur.

Bu ülkenin polisi var hakimleri var. HDP'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. İyi de Meclis'i yönetiyor. haftada bir sırası gelince Meclis'i yönetiyor. O izin vermese Devlet Bahçeli konuşamaz.

Köprüde askerlerin boğazını kestiler. Ben bunların yargılanmasını istiyorum. Tamam, dediler. Sonra Kanun Hükmünde Kararname çıkardılar, yargılamadılar. Cumhurbaşkanının avukatları neden mal varlığını açıklamıyor. Savcıya şu kül tablasını verir misin diyor. Ben bunların hepsini biliyorum."