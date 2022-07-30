Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fındık alım fiyatı tepkisi

Ordu’da konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatının 54 lira olduğunu duyurdu.
Açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan’a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan’ın ülke vizyonu 'Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal’in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza! Fındık fiyatının dolar üzerinden sabitlenmesini önerdim…"