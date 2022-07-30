Erdoğan: Artık bu ülkeyi 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Büyük davanın son temsilcisi olarak bundan 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Karşımdaki bu gençler 20 yaş ve altı. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz bunu 18'e indirdik. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Artık bu ülkeyi 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez" diyen Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Türkiye üzerine hesapları olanların, hangi hesaplar içerisinde olduklarını biliyoruz. Her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık. Şimdi önümüzde 2023 var. Hedeflerimize ulaşarak, ve kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya ve yepyeni bir gelecek olduğunu göreceğiz.

Karşımda bir pankart var. 'Fındık dalda tekleme, Altılı masa Ordu'dan oy bekleme' Benim Ordu'm böyle işte. Haddini bildirir. Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastanesi Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Yıllardır kendisine, yalan siyasetini bırak dedik ama dinletemedik. Bunların milletin değerleri, dertleriyle ilgili bir dertleri yok. Sıkıntıya düştüklerinde bir köşeye çekilip kahvesini yudumladığını 15 Temmuz'da gördük. Bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu.

Ordu hem üretim ailanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te brini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Bu sene fındığın alım fiyatını levanten kalite için alan destekli olarak 54 olarak açıkladık."