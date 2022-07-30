Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle sahil yolu kapatıldı: Binlerce kişi araçlarında bekledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda "Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ni gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın Ordu'ya gelmesi nedeniyle kentte aynı zamanda havaalanına gidişi de sağlayan Sahil Yolu'nun kapatılması sebebiyle binlerce yurttaş mağduriyet yaşadı. Araçlarda beklemek zorunda kalanlar duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından araç kuyruğunun fotoğraflarını paylaşan Avukat Hüseyin Ersöz, "Cumhurbaşkanı Ordu’ya geliyormuş. Havaalanı yolu (sahil yolu) kapatılmış halde, binlerce insan araçların içinde bekliyoruz. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı! Hangi medeni ülkede karşılaşırsınız bu manzarayla acaba... Hayırlısı bakalım, umarım uçağa yetişebileceğiz" ifadelerini kullandı.