Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Elimden tutan yok ama engel çıkaran var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali’nin açılışına katıldı.

Belediye Başkanı Birsen Çelik, çiftçinin enerji sorununu çözmek için güneş enerjisi sistemini kurduklarını, bürokrasi ile uğraşırken çok oyalandıklarını belirterek Kılıçdaroğlu'na "Heyecanımız sönmek üzereydi ki sizin çiftçiye elektriği bedava vereceğiz çıkışınız, bizi heyecanlandırdı. Sayın Genel Başkanım vizyonu siz çizdiniz, düğmeye biz bastık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘Elinden tutan mı var?’ sözlerini hatırlatarak "Elimden tutan yok, engel çıkaran var. Ama herkes şunu bilsin Kılıçdaroğlu, yani Bay Kemal şikâyet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmaktır" dedi.

'Dolar lobilerine teslim olmuşlar'

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Şanlıurfa’ya gittiğimde Şanlıurfalı çiftçilerin en çok şikâyet ettiği konu elektrik fiyatlarıydı. Bereketli bir ova, bereketli bir Türkiye. Bizim çiftçi, elektriği niye bu kadar pahalıya alır? Gübre, ilaç, mazotu anladık; dışarıdan geliyor. Allah’ın güneşi bedava. Niye bu kadar pahalıya elektrik tüketiyor, diye. Oturduk, hesap yaptık, çalıştık. Gördük ki; sağlıklı ve düzenli yatırım yapabilirsek, akılcı bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz. Şanlıurfalılara söyledim. Dedim ki ‘Yerel yönetimlerde, büyükşehir belediye başkanlığını bize verin, bütün Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz.’ Mümkün mü, mümkün. Planlı mı, planlı. Hesabı yapıldı mı, yapıldı.

Daha sonra Erdoğan’ı da izlediniz. O da diyor ki ‘Elinden tutan mı var?’ Elimden tutan yok, engel çıkaran var. Ama herkes şunu bilsin Kılıçdaroğlu, yani Bay Kemal şikâyet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmaktır.

Bütün engellemelere rağmen, engellerin çıkarıldığını da biliyorum. Para ile panel verilmez mi? O bile satılmak istenmedi. Ama bütün bunlar belediye başkanımız da bütün engelleri aşarak, bu sorunu çözdü. Şimdi Antalya da yapıyor benzerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız, 15 bin 120 çiftçiye sulama kooperatifi aracılığı ile elektriği ücretsiz veriyor. 15 bin 120 çiftçiye. Erdoğan’ın unuttuğu bir şey var.

Erdoğan Bay Kemal’in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben hesap uzmanıyım, gerçekten de hesap uzmanıyım. Yıllarımı… Hesap uzmanı olarak çalıştım Maliye Bakanlığı’nda. Plan nedir, program nedir, proje nedir, hesap nedir, kitap nedir? Bütün bunları bilirim.

Elektrik üretmek için doğal gaz alıyorsunuz, karşılığında dolar ödüyorsunuz. Akaryakıt, kömür alıyorsunuz dolar ödüyorsunuz. Allah’ın güneşi bedava kardeşim. Dolar lobilerine teslim olmuşlar. Kömür, akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar. Ama hiç kimse şunu unutmasın Kılıçdaroğlu kimseye teslim olmaz. Gideriz elektriği üretiriz, Allah’ın güneşi bedava. Yaparız ve çiftçimize veririz." (ANKA)