Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, bugün doğal gaz kullanımı konusunda iki adet 'müjde' açıklayan Erdoğan'a hakkında sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın."