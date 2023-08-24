Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap: 'Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin 22. kuruluş yıldönümü programında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerine cevap verdi.

Erdoğan, programda yaptığı konuşmasında "22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Dünya değişiyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir" demişti.

'Kalite' ve 'kalibre' görmedik'

Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman 'kalite' ve 'kalibre' olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP’de yeri yoktur, olmaz da!"