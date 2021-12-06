Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bütçeyi sunacak olan tek kişi o, kaçarak bu iş olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"TBMM vesayet altındadır. Milletvekillerinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve bunu yürütme yaparsa, o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır.
TBMM'ye seçimle gelen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Bu anayasada bütçenin yapımıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmışsa, özel bir süreç içinde görüşülüyorsa, bir kişi gelecek bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Göndermiş memurlarını buraya, siz bütçeyi anlatın. Pembe bir tablo, çünkü öyle bir talimat almışlar.
Mehmet Uçum, 'Tek kişilik hükümet' diyordu. Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi, bütçesinin arkasında durmalı.
Bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermeli. Kaçarak, Meclis'e gelmeyerek bu iş olmaz. Bu Meclis'in saygınlığına gölge düşürmek demektir. Her bütçe görüşmesinde ifade ederim. Milletvekillerinin soruları var. Zaten Meclis'te bir şey bırakmadınız. Ne itibarı var Allah aşkına. 27. dönem bitmeden 27 bin 323 soruya bakanlar cevap vermedi.
Faizi sıfırlayacağız. Hangi faizi ya? Çiftçinin faizini sıfırladınız mı? İktidar olacağız, bir haftada çiftçilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yüreğiniz yetiyor mu, yetmez. Talimat gelmesi lazım, faizi sıfırlamak için.
Merkez Bankası'nı iğdiş ettiler. Erdoğan, bir kararname çıkardı, fiyat istikrar komitesi kuruyorum. Merkez Bankası'ndan bu yetkiyi alıp, kendi kurduğu kurula verdi. Peki bu komite kaç kez toplandı? Bir kere bile toplanmadı. Bunu söylüyoruz, üzülüyorsunuz. Acıdır gerçekler.
(AKP sıralarına) Damatla kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz. Sizin sormanız lazım. Kime sattın 128 milyar dolar?
Erdoğan diyor ki ben hiç bir zaman faizci olmadı. Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan'dır.
'Bu bütçe kumpas bütçesidir'
Bu bütçe, milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe, fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir.
Bana sormuyorusa eve gidince ilkokula giden çocuğuna sorun, dolarla ihale yapılır mı? Dolar şimdi 14 liraya çıkıyor, kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Kim ödeyecek, 83 milyon ödeyecek.
Uyuşturucu baronlarına arka çıktılar. Zindaşti'yi kim çıkardı hapisten? Tonlarca kokain yakalanıyor, savcı cesaret edip soruşturma açamıyor. (Konuyu bilmediğini söyleyen AKP'li vekile) Uyuşturucu gelmedi diyor. Konteyner numaraları bile yayınlandı, bu kadar mı habersizsin. Dünyadan haberin yok ya, telefon ettiler Zindaşti'yi hakim bıraktı. Ya sana uzman vereyim.
'Bütçeye hayır diyeceğiz'
Adaleti de bitirdiler. Bir adamın önce mal varlığına el koyuyorsunuz, arkasından adamı serbest bırakıyorsunuz, arkasından tedbiri kaldırıyorsunuz, ardından yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorsunuz, adam çıkıp gidiyor. Önemli olan şu: Bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı da bindi.
Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Çünkü bu bütçe, fakir fukaradan para toplayıp Londra'dkai tefecilere ve uyuşturucu baronlarına veren bütçe."
Kılıçdaroğlu'nun el kareketi AKP'lileri kızdırdı
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaptığı el hareketi AKP sıralarını kızdırdı.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun hareket nedeniyle "kınanması" çağrısında bulundu.
Meclis Başkanıysa el hareketini görmediğini söyleyerek, görüntüleri izlemek üzere birleşime ara verdi.