Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine yönelik kullandığı 'haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz' ifadeleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a partisinin dünkü Meclis grup toplantısı sırasında kendisine sarf ettiği sözler nedeniyle "5 kuruşluk" tazminat davası açtı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Avukat Celal Çelik, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'ın kişiliği ve ederi için önceden biçtiğim 5 paralık değeri değiştirecek herhangi bir gelişme de görülmediğinden yine 5 kuruşluk dava aç ve bunu belirt" ifadesini aktardı.

Çelik, "Tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir!" diye yazdı.

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