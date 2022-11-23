Erdoğan'dan 'harekat' açıklaması: Kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte, hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Kurumlarımız tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor.

Türkiye'yi depreme hazırlamak için 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar bina altyapılarımızı yeniliyoruz. 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürüttük. Gölyaka depremi deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu göstermiştir. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin.

'Eyleme karışan kim varsa hesabı sorulacak'

Bugün terör saldırıları hususundaki gelişmeleri ve yeni adımları paylaşmak istiyorum. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleri ve bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ve yardımcı olanlar adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme karışan kim varsa mutlaka bulunacak, hesabı sorulacak.

Türkiye artık ülkemize ve milletimize yönelik saldırılara karışan teröristler ile yardım eden herkesi tespit etme, yakalama, cezalandırma gücüne sahiptir. Saldırıyı timsah gözyaşlarıyla kınayanlar, operasyona verdikleri tepkiyle ortaya çıkmıştır.

'Suriye'de karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor'

Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın gerisinde çok somut gerekçeler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var.

Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıç. En uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz.

Hatay’dan Hakkari’ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapata kararlığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el Arab'dan başlayarak temizleyeceğiz. Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız."