Kılıçdaroğlu'ndan 'Erbakan' tepkisi: Gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçtiler

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı katılmasının ardından ortaya çıkan deklarasyon metninde Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin 6284 sayılı yasaya yönelik ifadeye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın kadın hakları üzerinde anlaşmasını eleştirerek, "Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır."