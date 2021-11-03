Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon açıklaması: Bazı önemli adımlar atacağız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. TÜİK'e göre, tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı orana tepki göstererek, "Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde" dedi.
Önemli adımlar atılacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şu şekilde:
"TÜİK 'Enflasyon yüzde 19.892 demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız."
Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu, "Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 6,90 arttı" dedi, 12 aylık artış oranının yüzde 49,87 olduğunu duyurdu.