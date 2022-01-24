Kılıçdaroğlu'ndan enerji açıklaması: Beceriksizler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iktidara tepki gösterdi, ‘Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bunu da yaşattı’ dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda “Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler” ifadelerini kullandı.

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